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19:11, 27 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский покинул башню Трампа

Зеленский покинул башню Трампа после часовой встречи с ним

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский покинул башню кандидата в президенты США Дональда Трампа после встречи с ним, продлившейся около часа. Об этом сообщает РИА Новости.

На встрече Трамп выразил надежду, что если он победит на ноябрьских президентских выборах, то сможет найти для обеих сторон конфликта на Украине «хорошее решение» еще до инаугурации 20 января. Политик также заявил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования конфликта.

Ранее Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече. Украинский президент подтвердил информацию о том, что его команда уже запрашивала встречи с американским политиком.

До этого Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом и ознакомил его с «планом победы», обсудить который лидеры договорились во время переговоров в Вашингтоне.

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      Илья Таксюр
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