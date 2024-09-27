Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:22, 27 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Зеленский назвал очень содержательной встречу с экс-президентом США Трампом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень содержательной встречу с экс-лидером США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Глава украинского государства прокомментировал итоги беседы в Telegram.

«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы". Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа», — говорится в публикации.

Он добавил, что всем сторонам конфликта на Украине необходим справедливый мир.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл на встречу к Трампу под усиленной охраной полиции. Сообщалось, что вокруг здания дежурили отряды полиции и спецслужб, движение машин было частично перекрыто, а также были установлены бетонные и металлические ограждения.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько взрывов прогремело на заправке в Дагестане. Есть погибшие и пострадавшие, под завалами могут находиться люди

      У владельца взорвавшейся в Дагестане АЗС прошли обыски

      Пассажиры Air France смогут играть в видеоигры онлайн

      В Госдуме высказались о влиянии Украины на возвращение россиян на международные турниры

      Невролог посоветовал продукты для профилактики бессонницы

      Суд признал законным 12-летний приговор россиянину с двойным гражданством за госизмену

      Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

      Трамп допустил новую встречу с Зеленским

      Мексика присоединится к «Друзьям мира»

      София Вергара прошлась по улице в откровенном наряде и с сумкой за 1,7 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше