Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

Зеленский назвал очень содержательной встречу с экс-президентом США Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень содержательной встречу с экс-лидером США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Глава украинского государства прокомментировал итоги беседы в Telegram.

«Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему "план победы". Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа», — говорится в публикации.

Он добавил, что всем сторонам конфликта на Украине необходим справедливый мир.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл на встречу к Трампу под усиленной охраной полиции. Сообщалось, что вокруг здания дежурили отряды полиции и спецслужб, движение машин было частично перекрыто, а также были установлены бетонные и металлические ограждения.