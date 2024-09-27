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11:14, 27 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский в США не получил разрешения использовать дальнобойное оружие против России

The Times: Зеленский не получил разрешения использовать дальнобойное оружие

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вернется из США, не получив разрешения на использование ракет большой дальности против России, пишет The Times.

Как пишет издание, Зеленский лично просил снять ограничение на применение ракет Storm Shadow и ATACMS вглубь территории России на встрече с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, но ни о каких изменениях в этой политике Вашингтона объявлено не было.

Ранее стало известно, что Харрис и Зеленский обсудили военную помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины. Отмечается, что на встрече Харрис выразила «непоколебимую приверженность поддержке Украины».

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      Валентин Карант
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