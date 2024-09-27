Зеленский заявил о невозможности победить Россию до выборов в США

Зеленский заявил Трампу о невозможности победить Россию до выборов в США

Украина не сможет одержать верх над Россией до окончания выборов в США, поэтому Киев контактирует с кандидатами на пост президента от обеих партий. О невозможности победить Москву заявил на встрече с экс-лидером США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский, его слова передает РБК.

«Мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить [президента России Владимира] Путина. (...) Но мы понимаем, что после ноября нам придется принимать решение, и мы надеемся, что сила Соединенных Штатов будет очень велика», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что счел необходимым ознакомить обе партии с подробностями своего «плана победы».

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл на встречу к Трампу под усиленной охраной полиции. Сообщалось, что вокруг здания дежурили отряды полиции и спецслужб, движение машин было частично перекрыто, а также были установлены бетонные и металлические ограждения.