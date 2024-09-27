Женщина сбросила 50 килограммов и раскрыла четыре секрета похудения

The Sun: сбросившая 50 килограммов женщина назвала секретом похудения ходьбу

Женщина по имени Керри сбросила 50 килограммов за восемь месяцев и раскрыла четыре секрета своего похудения. Об этом пишет The Sun со ссылкой на аккаунт женщины в TikTok.

Керри рассказала, что раньше весила около 130 килограммов и сравнивала свои габариты с автобусом. Тогда она ненавидела свою внешность и страдала от недостатка энергии. Все изменилось, когда женщина решила соблюдать новые правила в повседневной жизни.

Одним из главных секретов похудения женщина назвала ежедневную ходьбу в течение 20 минут. Она объяснила, что это полезно не только для физического, но и для психологического здоровья. Для сброса веса Керри также практиковала интервальное голодание, в рамках которого необходимо регулярно переключаться между голоданием и приемами пищи. При этом она отметила, что такой режим питания подходит не всем.

Кроме того, женщина подчеркнула эффективность кето-диеты, главным принципом которой является употребление продуктов с минимальным количеством углеводов. «Это помогает адаптироваться к потреблению жира: в качестве топлива вы сжигаете жир, а не глюкозу», — объяснила она. Последним секретом похудения от Керри стала вера в себя. «Ничего, кроме вас самих, не может вас остановить», — заявила она.

Ранее житель Индии сумел похудеть на 20 килограммов за год благодаря совмещению двух техник интервального голодания и регулярным прогулкам. «Во время похудения я ел богатую белком пищу. Подсчет калорий и ежедневная проверка веса поддерживали мою мотивацию на пути к цели», — рассказал он.