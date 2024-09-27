Жители дома в Москве пожаловались на гору мусора в подъезде

Жители дома на западе Москвы пожаловались на горы мусора в подъезде

В многоквартирном доме на западе Москвы мусорные пакеты заполонили подъезд. Фото мусора, присланное жителями, публикует Telegram-канал «Москва 125».

Мусор скопился в подъездах на улице Берзарина в домах 17, корпус 1, и 17, корпус 2. По словам местных жителей, проблемы наблюдаются более месяца. На опубликованной фотографии видно, что выброшенные в мусоропровод пакеты падают на пол, в итоге из них выросла целая гора. «В подъезде стоит вонь, аж глаза щиплет!» — прокомментировали жители.

Ранее в Муроме Кировской области пенсионерка завалила жилплощадь хламом и отходами: за долгие годы в квартире скопились сотни килограммов мусора. Избавиться от мусора сама горожанка была не способна. Помочь с уборкой не мог и ее единственный сын, являющийся инвалидом. В итоге дом женщины расчистили волонтеры.