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20:24, 13 июня 2024Экономика

Пожилая россиянка завалила квартиру сотнями килограммов мусора

Пожилая кировчанка накопила в квартире сотни килограммов мусора
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Кировской области пенсионерка завалила жилплощадь хламом и отходами. За долгие годы в квартире скопились сотни килограммов мусора, отмечает пресс-служба местного управления жилищной политики.

О состоянии квартиры жительницы Мурома стало известно в ходе рядовой проверки — на женщину пожаловались соседи. Избавиться от мусора сама горожанка уже была не способна. Помочь с уборкой не мог и ее единственный сын — мужчина является инвалидом. Помимо этого, в квартире пенсионерки не работал туалет.

Вернуть жилью муромчанки прежний вид вызвался бывший начальник штаба муромских казаков и ветеран МВД вместе с супругой. В течение месяца пара расчищала квартиру от мусора. Силами волонтеров дома у женщины появилась вода, заработала канализация. Вдобавок пенсионерке приобрели новый холодильник.

Жителя Карелии убраться дома заставили через суд. Местный житель складировал отходы у себя в квартире, отчего в доме расплодились тараканы. Аналогичная ситуация произошла и в Омске. При обследовании квартиры оказалось, что в ней отсутствовали двери, а также раковины на кухне и в ванной. Во Владимирской области страсть квартиранта к накопительству привела к изъятию имущества. Лабораторные исследования проб воздуха в подъезде показали десятикратное превышение допустимой концентрации аммиака. Кроме того, мужчина задолжал около 130 тысяч рублей за коммуналку.

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      Виктория Клабукова
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