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15:04, 27 сентября 2024Путешествия

Жителям трех городов России стали доступны авиабилеты в Турцию дешевле 10 тысяч рублей

Жителям Казани, Волгограда и Самары стали доступны дешевые билеты в Анталью

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Жителям Казани, Волгограда и Самары стали доступны билеты в турецкую Анталью дешевле 10 тысяч рублей. Об этом пишет портал TourDom.

Такие недорогие варианты туристы смогут обнаружить лишь на отдельные даты в начале ноября. В частности, места на рейсах «Уральских авиалиний» из Волгограда на популярный пляжный курорт 12 и 16 ноября можно купить всего за 6,8 тысячи рублей в одну сторону. В эту стоимость уже включен провоз багажа.

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При этом выбраться из Антальи туристы из российского города смогут только на стыковочных рейсах и по высокой цене. «Дело в том, что прямые рейсы по маршруту в Волгоград выполняет только один перевозчик, — пишет издание. — И на даты, начиная с середины месяца, в свободной продаже билетов нет».

В частности, 17 ноября можно вылететь из Антальи в Волгоград через Москву за 44 тысячи рублей «Аэрофлотом». Более того, пассажирам придется дополнительно платить за багаж еще девять тысяч рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается с ценами на билеты в турецкий город в Самаре и Казани. Из Самары в Турцию бюджетные билеты доступны на даты с 5 по 10 ноября от 8,1 тысячи рублей, из Казани (с 14 по 16 ноября) — от 8 тысяч рублей.

Вернуться на родину отдыхающим из этих двух городов будет весьма накладно. Так, 16 ноября билет из Антальи в Самару Corendon предлагает за 64 тысячи рублей, а Southwind в Казань на 23 ноября — за 19 тысяч рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что отдохнуть в Турции с максимальной экономией в бархатный сезон можно во второй половине октября. Наиболее оптимальные даты вылета — с 14 по 25 число.

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      Фариза Бацазова
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