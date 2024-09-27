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18:44, 27 сентября 2024Ценности

Звезда «Эмили в Париже» вышла в свет без макияжа

Англо-американская актриса Лили Коллинз прошлась по Лондону без макияжа

Фото: Felipe Ramales / SplashNews.com / Legion-Media

Англо-американская актриса Лили Коллинз, сыгравшая главную роль в сериале «Эмили в Париже», вышла в свет без макияжа. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

35-летняя звезда попала в объективы папарацци во время прогулки по Лондону. На размещенных кадрах видно, что знаменитость надела черные широкие брюки, пиджак и бежевый тренч. Помимо этого, она дополнила образ кроссовками, шарфом и маленькой коричневой сумкой.

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При этом Коллинз отказалась от косметики на лице и воспользовалась солнцезащитными очками. Ее образ завершила укладка на коротких волосах.

Ранее в сентябре звезда «Эмили в Париже» похвасталась прессом на прогулке. Знаменитость вышла на публику, надев классические джинсы с завышенной талией и черный укороченный топ, который демонстрировал ее фигуру.

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      Екатерина Ештокина
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