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17:31, 28 сентября 2024Мир

Армия Израиля назвала легитимной целью штаб-квартиру «Хезболлы»

В Израиле назвали штаб-квартиру лидера «Хезболлы» легитимной военной целью

Фото: Amir Cohen / Reuters

Штаб-квартира шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, в результате удара по которой Израилем был ликвидирован его лидер Хасан Насралла, являлась «легитимной военной целью в соответствии с международным правом», заявил на брифинге официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер военных назвал генсека «Хезболлы» «одним из самых больших врагов Израиля за все времена», а также пообещал продолжение атак на командиров движения.

Об ударах по штабу движения и его последствиях в Израиле заявили в субботу утром. Атака велась на бункер, расположенный под жилым домом, где и находился Насралла. Как стало известно в течение дня, в ходе нее истребители сбросили 85 бомб весом в одну тонну.

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      Дмитрий Воронин
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