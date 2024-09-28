Армия Израиля назвала легитимной целью штаб-квартиру «Хезболлы»

В Израиле назвали штаб-квартиру лидера «Хезболлы» легитимной военной целью

Штаб-квартира шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, в результате удара по которой Израилем был ликвидирован его лидер Хасан Насралла, являлась «легитимной военной целью в соответствии с международным правом», заявил на брифинге официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. Об этом сообщает ТАСС.

Спикер военных назвал генсека «Хезболлы» «одним из самых больших врагов Израиля за все времена», а также пообещал продолжение атак на командиров движения.

Об ударах по штабу движения и его последствиях в Израиле заявили в субботу утром. Атака велась на бункер, расположенный под жилым домом, где и находился Насралла. Как стало известно в течение дня, в ходе нее истребители сбросили 85 бомб весом в одну тонну.