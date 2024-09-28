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01:57, 28 сентября 2024Мир

Байден поручил обеспечить безопасность посольств США на Ближнем Востоке

Байден поручил обеспечить безопасность ближневосточных посольств США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден поручил посольствам страны на Ближнем Востоке принять меры, способствующие обеспечению собственной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

Также американский лидер поручил Пентагону при необходимости «оценить и скорректировать» присутствие США на Ближнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По словам Хагари, штаб-квартира движения была намеренно построена под жилыми зданиями столицы Ливана.

Позднее израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут, заявил, что Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном.

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      Евгений Силаев
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