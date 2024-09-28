Байден поручил обеспечить безопасность посольств США на Ближнем Востоке

Байден поручил обеспечить безопасность ближневосточных посольств США

Президент США Джо Байден поручил посольствам страны на Ближнем Востоке принять меры, способствующие обеспечению собственной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Белого Дома.

Также американский лидер поручил Пентагону при необходимости «оценить и скорректировать» присутствие США на Ближнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что израильская армия нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По словам Хагари, штаб-квартира движения была намеренно построена под жилыми зданиями столицы Ливана.

Позднее израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут, заявил, что Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном.

