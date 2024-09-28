Губернатор Херсонской области сообщил о пострадавших после обстрела ВСУ

Губернатор Сальдо сообщил о двух пострадавших после обстрела Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о двух пострадавших во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сальдо сообщил, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области. Так, по населенным пунктам Алешки, Каховка, Новая Каховка, Любимовка, Малокаховка, Песчаное, Райское, Рыбальче, Солонцы, Софиевка выпустили более 40 снарядов.

Губернатор Херсонской области добавил, что ранение в ногу получил 38-летний житель Алешек, а в селе Райское в руку ранило пенсионера.

Ранее Сальдо заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все меньше украинцев и все больше поляков. По его словам, они воюют ради восстановления польской власти над территориями Правобережной Украины.

