«Хезболла» объявила о первой атаке по Израилю после ликвидации своего лидера

«Хезболла» объявила о первой атаке по Израилю после убийства Хасана Насраллы

Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило, что произвело первую атаку по Израилю после ликвидации своего лидера Хасана Насраллы. Об этом сообщает РИА Новости.

Там сообщили, что удар был нанесен «в честь стойкого палестинского народа в секторе Газа», а также в защиту Ливана и его народа в ответ на вторжение Израиля. Уточняется, что в субботу, 28 сентября, бойцы «Исламского движения сопротивления» обстреляли ракетами поселения Кацрин на Голанских высотах.

Ранее в этот же день Израиль заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» при ударе по Бейруту. На его бункер сбросили десятки бомб.

Предполагается, что преемником Хасана Насраллы может стать его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин.

