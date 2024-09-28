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18:17, 28 сентября 2024Мир

Назван возможный преемник ликвидированного Израилем лидера «Хезболлы»

NYT: следующим лидером «Хезболлы» может стать Хашем Сафи ад-Дин
Хашем Сафи ад-Дин

Хашем Сафи ад-Дин. Фото: hamenei.ir / Wikipedia

Преемником ликвидированного лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы может стать его двоюродный брат Хашем Сафи ад-Дин. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Министерства обороны Израиля сообщает газета The New York Times (NYT).

По информации собеседников издания, родственник Хасана Насраллы является ключевым игроком в политической и социальной работе «Хезболлы». Он был одним из немногих высокопоставленных лидеров движения, которые не присутствовали на месте удара.

Предполагается, что вскоре он может стать следующим генеральным секретарем «Хезболлы».

Ранее Министерство иностранных дел России решительно осудило атаку Израиля на генсека ливанского шиитского движения. Внешнеполитическое ведомство указало, что данная силовая акция может привести к еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока.

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      Варвара Кошечкина
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