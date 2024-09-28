МИД России отреагировал на ликвидацию лидера «Хезболлы»

МИД России решительно осудил политическое убийство лидера «Хезболлы» Насраллы

Министерство иностранных дел России отреагировало на ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Внешнеполитическое ведомство решительно осудило атаку Израиля на генсека ливанского шиитского движения. Об этом сообщается на официальном сайте МИД.

После произошедшего министерство призвало Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. Дипломаты указали, что данная силовая акция может привести к еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока.

Ведомство отметило, что израильская сторона не могла не осознавать такую опасность. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию.