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16:37, 28 сентября 2024Мир

Эрдоган прокомментировал атаку Израиля на генсека «Хезболлы»

Эрдоган: правительство Израиля становится все более безрассудным

Фото: Francisco Seco / AP

Атака Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу указывает на безрассудство израильских властей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в социальной сети Х.

«Израильское правительство становится все более безрассудным, поскольку оно избаловано державами, которые обеспечивают его (...) оружием и боеприпасами», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также обвинил власти Израиля в том, что они «бросают вызов всей гуманности, гуманитарным ценностям и международному праву». Президент Турции призвал страны исламского мира занять более решительную позицию и заверил, что Анкара продолжит поддерживать ливанский народ и правительство.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за атаку на Насруллу, в результате которой генсека «Хезболлы» не стало.

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      Елизавета Мытарева
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