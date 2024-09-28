Эрдоган прокомментировал атаку Израиля на генсека «Хезболлы»

Атака Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на генерального секретаря ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу указывает на безрассудство израильских властей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в социальной сети Х.
«Израильское правительство становится все более безрассудным, поскольку оно избаловано державами, которые обеспечивают его (...) оружием и боеприпасами», — заявил турецкий лидер.
Эрдоган также обвинил власти Израиля в том, что они «бросают вызов всей гуманности, гуманитарным ценностям и международному праву». Президент Турции призвал страны исламского мира занять более решительную позицию и заверил, что Анкара продолжит поддерживать ливанский народ и правительство.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за атаку на Насруллу, в результате которой генсека «Хезболлы» не стало.