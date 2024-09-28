Израиль заявил о гибели лидера «Хезболлы» Насруллы при ударе по Бейруту

Ливанское шиитское движение «Хезболла» подтвердило смерть генсека Хасана Насруллы, он погиб в результате израильского удара по Бейруту. Его место займет глава исполнительного совета ливанской партии и его двоюродный брат Хашем Сафиеддин.

«Хасан Насрулла присоединился к своим соратникам-мученикам», — говорится в сообщении, которое приводят СМИ.

Ранее о ликвидации Нарсуллы заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее сведениям, помимо генсека «Хезболлы», были также ликвидированы командующий южным фронтом группировки Али Карки и другие командиры движения. Всего, по данным Минздрава Ливана, из-за авиаударов по Бейруту 11 человек погибли, 108 получили ранения.

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При авиаударе погибла дочь Насруллы

27 сентября израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в столице Ливана. Позднее сообщалось, что движение потеряло связь с генсеком после атаки.

Также стало известно, что при авиаударе погибла дочь Хасана Насруллы Зайнаб. Отмечается, что она открыто демонстрировала свою приверженность движению и его целям. В интервью 2022 года Зайнаб заявляла, что «когда ее брат стал мучеником, ее родители не проронили ни слезинки».

Армия обороны Израиля сообщила, что военно-воздушные силы (ВВС) ликвидировали на юге Ливана командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила. Также был ликвидирован заместитель одного из командиров Хусейн Ахмад Исмаил. В ЦАХАЛ уточнили, что командир причастен к обстрелам Израиля ракетами класса «земля-земля».

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В ЦАХАЛ пообещали не останавливаться на достигнутом

Как рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ, для нанесения ударов по месту нахождения лидера шиитского движения израильская армия использовала истребители F-15. Военные самолеты вылетали на ликвидацию Насруллы с авиабазы ВВС Израиля Хацерим.

Как заявил глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, Израиль не остановится на этом. По его словам, израильская армия в настоящее время переходит «к подготовке следующих острых действий».

Это не конец, это должно быть очень ясно. Есть еще больше инструментов для продвижения вперед Герци Халеви глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Тем временем палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что выступает единым фронтом с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» на фоне последних событий. «Исламское движение сопротивления ХАМАС скорбит вместе с нашим палестинским народом, арабской и исламской нацией, а также свободными людьми мира в связи с мученической кончиной генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы», — говорится в заявлении палестинской группировки.

ХАМАС также призвало своих членов «возобновить абсолютную солидарность и встать вместе с братьями из "Хезболлы"» единым фронтом, в том числе для защиты мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Названы основные причины ликвидации лидера «Хезболлы»

Основной причиной решения устранить генсека «Хезболлы» называют желание ослабить движение. The Wall Street Journal со ссылкой на израильских военных и чиновников сообщает, что это также позволит отодвинуть перспективы операции в Ливане — руководство Израиля рассчитывало, что ликвидация Насруллы поможет «оттеснить» «Хезболлу» от границы без наземного вторжения. При этом израильские чиновники назвали руководство Насруллы «могущественным», а некоторых людей незаменимыми. Ликвидацию лидера движения они обозначили как поворотный момент.

При этом США, как утверждает американский лидер Джо Байден, не были в курсе планов Израиля о проведении операции по ликвидации Насруллы.

Соединенные Штаты не знали об операции Армии обороны Израиля и не принимали в ней участия

Джо Байден президент США

На вопрос, озадачен ли президент эскалацией на Ближнем Востоке, Байден ответил, что «всегда беспокоится об этом».