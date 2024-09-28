Иран призвал срочно созвать заседание ОИС из-за действий Израиля

ISNA: Иран призвал созвать заседание ОИС из-за действий Израиля в Ливане и Газе

Иран призвал срочно созвать заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщило агентство ISNA.

Отмечается, что с соответствующим призывом обратился заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. Во время заседания дипломат предложил рассмотреть «преступления израильского режима в Ливане и Палестине».

Ранее израильский постпред при ООН Дэнни Данон, комментируя новую атаку на Бейрут, заявил, что Израиль не считает, что находится в конфликте с Ливаном.

До того пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская армия нанесла удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По его словам, штаб-квартира ливанского движения «была намеренно построена под жилыми зданиями» Бейрута.