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21:28, 28 сентября 2024Спорт

«Краснодар» обыграл «Зенит» и стал лидером РПЛ

«Краснодар» победил «Зенит» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 88-й минуте первый мяч забил нападающий Джон Кордоба. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте преимущество команды увеличил форвард Федор Смолов.

Таким образом, после десяти матчей «Краснодар» стал лидером РПЛ, набрав 24 очка. «Зенит» располагается на третьем месте, имея в активе 23 очка.

«Краснодар» в следующем туре 6 октября примет подмосковные «Химки». «Зенит» днем ранее также дома сыграет с «Оренбургом».

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      Анастасия Борисова
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