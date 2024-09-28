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23:28, 28 сентября 2024Мир

Лавров прокомментировал реакцию Запада на изменение ядерной доктрины России

Лавров: реакция Запада на ядерную доктрину РФ будет ясна по решениям по Украине

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Реакция стран Запада на изменение ядерной доктрины России будет понятна по их дальнейшим решениям по Украине. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что те, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. Как они [Запад] это понимают — не мне судить», — сказал министр.

Он также отметил, что реакция западных стран будет ясна по их решениям, касающимся разрешения Украине бить западным дальнобойным оружием по российской территории. «Тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», — добавил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на позицию, которую занимают противники Москвы. «Поэтому, да, это абсолютное "зеркало" той позиции, которую они занимают», — резюмировал он.

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      Артём Верейкин
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