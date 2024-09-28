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18:30, 28 сентября 2024Спорт

«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Спартак» со счетом 3:1 в матче РПЛ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников». На седьмой минуте счет открыл защитник Илья Самошников. На 16-й минуте счет сравнял хавбек Эсекиэль Барко, реализовав пенальти. На 36-й минуте дубль оформил Самошников. На 58-й минуте преимущество «Локомотива» увеличил нападающий Дмитрий Воробьев.

Таким образом, после десяти матчей «Локомотив» стал промежуточным лидером РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на шестом месте, имея в активе 16 очков.

«Локомотив» в следующем туре 6 октября примет самарские «Крылья Советов». «Спартак» днем ранее также дома сыграет с «Ростовом».

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      Анастасия Борисова
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