Находящийся в колонии экс-министр обороны ДНР пожаловался на боли в сердце

Shot: у экс-министр обороны ДНР Стрелкова участились боли в сердце

Находящемуся в исправительной колонии экс-министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) стало плохо в колонии. Он пожаловался на боли в сердце, передает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что у 53-летнего Стрелкова стали чаще случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука. В настоящее время его защита настаивает на том, чтобы заключенного перевели в больничный стационар, так как ему необходима срочная операция.

По словам адвоката экс-министра, велика вероятность, что ему потребуется шунтирование или стентирование. Однако это можно понять только после полного обследования, которое в условиях исправительной колонии провести невозможно.

Ранее Стрелков открестился от попыток попасть в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, а также поделился своим мнением о ситуации на фронте.

