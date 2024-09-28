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10:35, 28 сентября 2024Россия

Находящийся в колонии экс-министр обороны ДНР пожаловался на боли в сердце

Shot: у экс-министр обороны ДНР Стрелкова участились боли в сердце

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Находящемуся в исправительной колонии экс-министру обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Стрелкову (Гиркину) стало плохо в колонии. Он пожаловался на боли в сердце, передает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что у 53-летнего Стрелкова стали чаще случаться приступы стенокардии на фоне ишемической болезни сердца, появилась сильная одышка, а ранее начала отниматься рука. В настоящее время его защита настаивает на том, чтобы заключенного перевели в больничный стационар, так как ему необходима срочная операция.

По словам адвоката экс-министра, велика вероятность, что ему потребуется шунтирование или стентирование. Однако это можно понять только после полного обследования, которое в условиях исправительной колонии провести невозможно.

Ранее Стрелков открестился от попыток попасть в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, а также поделился своим мнением о ситуации на фронте.

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      Екатерина Подвигина
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