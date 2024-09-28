НАСА профинансирует создание спутника-инспектора

НАСА профинансирует создание компанией Starfish Space спутника-инспектора

НАСА профинансирует создание в рамках программы Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability (SSPICY) компанией Starfish Space спутника-инспектора. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках миссии космический аппарат Otter размером с бытовую микроволновую печь приблизится на расстояние сотен метров к нескольким вышедшим из эксплуатации американским спутникам. «Миссия SSPICY предназначена для отработки технологий, необходимых для коммерческих возможностей США по обслуживанию спутников, логистике или утилизации», — сказал представитель НАСА Бо Наас.

В Starfish Space не сообщили, какие именно спутники будет инспектировать SSPICY. Запуск данной миссии запланирован на конец 2026 года. Стоимость промежуточного контракта — 15 миллионов долларов.

В мае Defense News сообщило, что Командование космических систем совместно с подразделением космических инноваций Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США выделило 37,5 миллиона долларов компании Starfish Space, которая разрабатывает линейку спутников Otter.