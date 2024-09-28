Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 28 сентября 2024Наука и техника

НАСА профинансирует создание спутника-инспектора

НАСА профинансирует создание компанией Starfish Space спутника-инспектора

Фото: NASA / Unsplash

НАСА профинансирует создание в рамках программы Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability (SSPICY) компанией Starfish Space спутника-инспектора. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В рамках миссии космический аппарат Otter размером с бытовую микроволновую печь приблизится на расстояние сотен метров к нескольким вышедшим из эксплуатации американским спутникам. «Миссия SSPICY предназначена для отработки технологий, необходимых для коммерческих возможностей США по обслуживанию спутников, логистике или утилизации», — сказал представитель НАСА Бо Наас.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

В Starfish Space не сообщили, какие именно спутники будет инспектировать SSPICY. Запуск данной миссии запланирован на конец 2026 года. Стоимость промежуточного контракта — 15 миллионов долларов.

В мае Defense News сообщило, что Командование космических систем совместно с подразделением космических инноваций Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США выделило 37,5 миллиона долларов компании Starfish Space, которая разрабатывает линейку спутников Otter.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Противник сидел очень уверенно, за что сегодня поплатился». Бойцы «Ахмата» продвинулись на километр в Курской области

      Названы запрещенные для дарения учителям подарки

      Суд продлил срок расследования дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова

      НАСА профинансирует создание спутника-инспектора

      На Украине предрекли полный крах страны из-за поездки Зеленского в США

      В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ

      Жители Бейрута спрятались от израильских бомбежек на общественном пляже

      Тело еще одного погибшего нашли на месте взрыва АЗС в Дагестане

      Около украинских Черкасс прогремел взрыв

      Назван топ безвизовых направлений для российских туристов осенью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше