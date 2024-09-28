Александр Овечкин забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голом в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 28 сентября. Овечкин открыл счет на седьмой минуте. Россиянин в касание переправил шайбу в сетку из правого круга вбрасывания.

Игра завершилась со счетом 8:4 в пользу «Коламбуса». В составе победителей два периода на льду провел российский голкипер Даниил Тарасов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.