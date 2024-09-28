Пенсионерка-цветочница раскрыла подробности нападения в Ульяновске

Shot: пенсионерка-цветочница боится торговать на месте нападения в Ульяновске

Пенсионерка Валентина, которую ударил местный житель у входа в магазин в Ульяновске, заявила о страхе торговать цветами после нападения. Подробности случившегося россиянка раскрыла Telegram-каналу Shot.

Вспоминая произошедшее, женщина рассказала, что злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ней неожиданно и резко ударил ее. По словам пенсионерки, сначала она даже ничего не поняла. Затем Валентина вызвала правоохранителей, а утром пошла в больницу. В результате обследования у нее не выявили серьезных травм.

«Но ситуация в целом сказалась на ее здоровье тяжело — у нее резко вскочило давление на фоне повышенной гипертонии», — отмечается в публикации.

До этого задержанный по подозрению в избиении пенсионерки в Ульяновске принес свои извинения пострадавшей, а также объяснил свои действия. В ответ на вопрос о мотивах поступка россиянин рассказал, что «так получилось».

Ранее известный художник Никас Сафронов пообещал передать подвергшейся нападению пенсионерке сто тысяч рублей. Сафронов также сообщил, что намерен добиться выделения женщине легального места для торговли.