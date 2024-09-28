После выступления на ГА ООН к Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Сразу же после к министру выстроилась очередь из желающих пожать руку. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

С трибуны международной организации Лавров назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, коей является Россия, а также призвал к расследованию атаки Израиля на Ливан с помощью подрыва мобильных устройств.

