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20:26, 28 сентября 2024Мир

После выступления на ГА ООН к Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку

Фото: Yuki Iwamura / AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Сразу же после к министру выстроилась очередь из желающих пожать руку. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

С трибуны международной организации Лавров назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, коей является Россия, а также призвал к расследованию атаки Израиля на Ливан с помощью подрыва мобильных устройств.

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