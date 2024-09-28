Лавров с трибуны ООН заявил о бессмысленности войны с ядерной державой

Лавров заявил о бессмысленности войны с ядерной державой, а именно с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, коей является Россия. Заявление министр иностранных дел сделал, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, его цитирует агентство РИА Новости.

Попытки войны до победы с ядерной державой, а именно с Россией, бессмысленны, заявил Лавров. Министр сделал краткий экскурс в историю, рассказав, что в мае 1945 года Лондон и Вашингтон планировали провести до окончания Второй мировой войны операцию по уничтожению СССР. «Тогда это держалось в секрете, а нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают, правда пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного киевского режима», — сказал Лавров.

По его словам, Европу уже готовят к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Но идеи воевать до победного с ядерной державой бессмысленны и опасны.

Ранее Лавров на заседании Совбеза ООН назвал способ завершить конфликт на Ближнем Востоке. Он обратился к представителям делегации США и заявил, что без их помощи противостояние в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана прекратится.

