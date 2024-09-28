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20:00, 28 сентября 2024Мир

Лавров призвал к расследованию взрывов мобильных устройств в Ливане

Лавров призвал расследовать атаку на Ливан с помощью подрыва мобильных устройств

Фото: Yuki Iwamura / AP

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал к расследованию атаки Израиля на Ливан с помощью подрыва мобильных устройств. Заявление он сделал во время выступления в ООН, сообщает ТАСС.

Выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН министр назвал атаку на Ливан кричащим примером террористических методов как средства достижения политических целей. Лавров призвал немедленно расследовать это преступление.

Министр иностранных дел РФ обратил внимание, что США были осведомлены о подготовке атаки Израиля на Ливан с помощью взрывающихся мобильных устройств. «Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты так же, как они это сделали в ответ на неопровержимые доказательства их причастности к терактам на газопроводах "Северные потоки"», — высказался Лавров.

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Ранее Лавров заявил в ООН о бессмысленности попыток воевать с ядерной державой, коей является Россия. По его словам, Европу уже готовят к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Но идеи воевать до победного с ядерной державой бессмысленны и опасны.

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      Вера Владзиевская
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