Пьяный водитель врезался в толпу пешеходов в российском регионе

В Кировской области нетрезвый водитель врезался в толпу пешеходов

Вечером 28 сентября пьяный водитель врезался в толпу пешеходов в поселке Арбаж Кировской области, двух человек спасти не удалось. Об этом сообщает МВД российского региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что еще один пешеход был травмирован. «Водитель также получил травмы, у него имеются признаки опьянения, он направлен на освидетельствование», — говорится в сообщении.

По факту случившегося была начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее пьяный водитель за рулем автомобиля итальянской марки Maserati сбил двоих детей в подмосковном Можайске. 27-летнего подозреваемого задержала полиция. Подмосковный следственный комитет возбудил уголовное дело.

До этого в Подмосковье водитель Lada сбил женщину с ребенком возле поликлиники. 44-летний мужчина якобы не справился с управлением, когда разворачивался, вжал педаль газа и сбил жительницу Подольска с сыном.