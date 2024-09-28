SHOT: Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно

Актеру театра и кино Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

С соответствующей просьбой выступили общественники движения «Ветераны России», направившие обращение в Минкульт. Они отметили, что при жизни Мадянов внес большой вклад в развитие театра и кино. За свою карьеру актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, а также четырежды становился лауреатом премии «Ника».

В данный момент заявление рассматривают авторы инициативы, правительство и экспертный совет. По информации канала, решение о присвоении звезде сериала «Солдаты» звания народного артиста России будет принято в кратчайшие сроки.

Об уходе из жизни Мадянова в возрасте 62 лет стало известно 25 сентября. Артист долгое время боролся с раком легких. Помимо этого, у него был выявлен коксартроз, из-за которого ему проводили частичное протезирование тазобедренного сустава.

