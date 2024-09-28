Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:13, 28 сентября 2024Культура

Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно

SHOT: Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актеру театра и кино Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

С соответствующей просьбой выступили общественники движения «Ветераны России», направившие обращение в Минкульт. Они отметили, что при жизни Мадянов внес большой вклад в развитие театра и кино. За свою карьеру актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, а также четырежды становился лауреатом премии «Ника».

В данный момент заявление рассматривают авторы инициативы, правительство и экспертный совет. По информации канала, решение о присвоении звезде сериала «Солдаты» звания народного артиста России будет принято в кратчайшие сроки.

Об уходе из жизни Мадянова в возрасте 62 лет стало известно 25 сентября. Артист долгое время боролся с раком легких. Помимо этого, у него был выявлен коксартроз, из-за которого ему проводили частичное протезирование тазобедренного сустава.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о переезде верховного лидера Ирана в безопасное место

      В Германии указали на отсутствие химии между Зеленским и Трампом

      СК возбудил уголовные дела за преступления в Курской области

      К отказавшимся от эвакуации из-за урагана американцам обратились с необычной просьбой

      Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно

      ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

      Пьяные пациенты подрались с хирургом и росгвардейцами в Башкирии

      Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ

      Москвичам пообещали бабье лето в октябре

      Потери ВСУ за сутки составили почти 2000 человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше