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21:07, 28 сентября 2024Мир

Швейцария поддержала план Китая по Украине

МИД Швейцарии поддержал мирный план Китая и Бразилии по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Швейцария поддерживает мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо сообщил агентству РИА Новости.

По его словам, китайско-бразильская инициатива может представлять интерес для Швейцарии из-за «модификации» плана с учетом ценностей ООН.

«Швейцария поддерживает все мирные инициативы, соответствующие духу Бюргенштока. Мы приветствуем эту мирную инициативу, которая в первую очередь направлена на достижение мира», — сказал Бидо.

Ранее стало известно, что мирный план Китая и Бразилии по политическому урегулированию конфликта на Украине поддерживают более 110 стран мира. «Консенсус Китая и Бразилии получил положительные отзывы от более чем 110 стран, что отражает общие ожидания международного сообщества», — уточнил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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      Артём Верейкин
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