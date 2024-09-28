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12:54, 28 сентября 2024Мир

Стало известно о переезде верховного лидера Ирана в безопасное место

Reuters: после убийства главы «Хезболлы» лидер Ирана находится в безопасности

Фото: Office of the Iranian Supreme Le / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи переехал в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Ранее в субботу, 28 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы. Он не выжил после ракетной атаки на Бейрут. До этого также стало известно, что Насрулла перестал выходить на связь после израильского удара по городу.

По данным агентства, сейчас Иран сейчас находится в постоянном контакте с «Хезболлой», чтобы определить дальнейшие шаги на фоне информации о событиях в Ливане.

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      Дмитрий Воронин
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