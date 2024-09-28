Стало известно о потерянных WADA 900 допинг-тестах перед Олимпиадой в Париже

The New York Times: WADA потеряло 900 допинг-тестов перед Олимпиадой в Париже

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло более 900 тестов накануне летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом стало известно The New York Times.

По информации источника, тесты были положительными. Проблемы связаны с поломкой IT-системы. При этом в WADA отметили, что отслеживали все случаи применения допинга благодаря информации из других баз данных.

В июле стало известно, что Россия выплатила WADA часть взноса за 2023 год. Отмечалось, что WADA ожидает зачисления оставшейся суммы в установленное время.

Олимпиада в Париже завершилась 11 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.