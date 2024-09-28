Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:21, 28 сентября 2024Бывший СССР

Священник из Белоруссии заступился за квадроберов

Священник из Белоруссии Лепин назвал субкультуру квадроберов Божьим Промыслом

Фото: Yulia Mazhan / Shutterstock / Fotodom

Протоиерей из Белоруссии Сергей Лепин назвалс субкультуру квадроберов Божьим промыслом. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Лепин, недавно возглавлявший Синодальный информационный отдел канонической Белорусской православной церкви, заступился за квадроберов и хоббихорсеров. Протоиерей напомнил, что представителям субкультур 80-90-х годов ничего не помешало стать на путь служения Богу. По его словам, среди квадроберов и поклонников хоббихорсинга могут оказаться будущие батюшки.

«Сначала удивлялись священникам, которые в прошлом были комсомольцами, но все привыкли. Потом удивлялись тем из них, кто когда-то был хиппи. Но и к этому привыкли. Сегодня никто уже не удивляется даже священникам-байкерам, — высказался Лепин. — В этом, я подозреваю, и заключается дивный Божий Промысл».

Материалы по теме:
Человек — снаружи, волк — в душе: кто такие териантропы и почему люди стали считать себя животными
Человек — снаружи, волк — в душе:кто такие териантропы и почему люди стали считать себя животными
12 июля 2024
Квадробика — спорт или нет? Что это за тренд, зачем подростки бегают на четвереньках и опасно ли это
Квадробика — спорт или нет?Что это за тренд, зачем подростки бегают на четвереньках и опасно ли это
5 июля 2024

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказался против запрета квадробинга. По его мнению, запрет искусственно подогреет интерес к этому движению и поможет ему заполучить новых последователей.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль ликвидировал лидера «Хезболлы». На его бункер сбросили десятки бомб

      Армия Израиля назвала легитимной целью штаб-квартиру «Хезболлы»

      Священник из Белоруссии заступился за квадроберов

      Во Франции сочли неудачным визит Зеленского в США

      В Италии журналистку выгнали со встречи с Санду за русский язык

      Израиль несколько месяцев следил за местонахождением генсека «Хезболлы»

      В Иране заявили об отданной США команде убить Насраллу

      Два взрыва на АЗС в Дагестане попали на видео

      Стало известно о гибели двух россиян при крушении вертолета в Пакистане

      Эрдоган прокомментировал атаку Израиля на генсека «Хезболлы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше