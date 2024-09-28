Священник из Белоруссии заступился за квадроберов

Протоиерей из Белоруссии Сергей Лепин назвалс субкультуру квадроберов Божьим промыслом. Его слова приводит «Московский комсомолец».
Лепин, недавно возглавлявший Синодальный информационный отдел канонической Белорусской православной церкви, заступился за квадроберов и хоббихорсеров. Протоиерей напомнил, что представителям субкультур 80-90-х годов ничего не помешало стать на путь служения Богу. По его словам, среди квадроберов и поклонников хоббихорсинга могут оказаться будущие батюшки.
«Сначала удивлялись священникам, которые в прошлом были комсомольцами, но все привыкли. Потом удивлялись тем из них, кто когда-то был хиппи. Но и к этому привыкли. Сегодня никто уже не удивляется даже священникам-байкерам, — высказался Лепин. — В этом, я подозреваю, и заключается дивный Божий Промысл».
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказался против запрета квадробинга. По его мнению, запрет искусственно подогреет интерес к этому движению и поможет ему заполучить новых последователей.