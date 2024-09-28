ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

ЦСКА на своем поле разгромил «Ахмат» в матче РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 28 сентября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-синих. В составе победителей дублем отметился Аббосбек Файзуллаев, еще один мяч забил Келлвен.

ЦСКА набрал 17 очков и вышел на четвертое место в чемпионате. В активе Ахмата шесть очков, команда располагается на 15-й позиции.

ЦСКА в следующем туре 6 октября на выезде сыграет с московским «Динамо». «Ахмат» днем раньше на чужом поле встретится с казанским «Рубином».

