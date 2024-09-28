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22:30, 28 сентября 2024Силовые структуры

В ФСБ высказались о связи взрыва на мосту в Самарской области с атакой беспилотника

«Известия»: ФСБ исключила связь взрыва на ж/д мосту под Самарой с атакой дрона

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ исключили, что взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области связан с атакой беспилотника. Об этом сообщили «Известия» в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее не связано с атакой дрона. «Причину сейчас никто не скажет», — добавил собеседник издания.

Ранее в Самарской области произошел взрыв на участке железной дороги. Инцидент произошел днем 28 сентября на мосту в районе города Кинель (1136-й километр). В результате произошедшего были повреждены «островки безопасности», железнодорожные пути при этом не пострадали. В связи с ЧП движение поездов было временно прекращено. Место взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области попало на видео.

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      Марина Совина
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