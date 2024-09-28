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19:07, 28 сентября 2024Россия

В Самарской области раскрыли детали приостановки движения поездов после взрыва на мосту

В Самарской области остановили движение товарняков после взрыва на ж/д мосту

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Самарской области раскрыли детали приостановки поездов после взрыва на железнодорожном мосту. В сообщении Куйбышевской железной дороги, опубликованном в Telegram-канале, раскрыли, что приостановили движение только грузовых поездов.

В пресс-службе отметили, что из-за ЧП остановили движение товарных поездов, пассажирские ходят по графику.

Ранее стало известно, что на железнодорожном мосту в районе Кинеля прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на мосту в районе города Кинель (1136-й километр). В результате взрыва произошло повреждение «островков безопасности», железнодорожные пути при этом повреждены не были. Обошлось без пострадавших.

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      Вера Владзиевская
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