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19:47, 28 сентября 2024Мир

В ЦАХАЛ ответили на вопрос о возможности наземной операции в Ливане

В Израиле заявили о намерении достичь целей войны
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Majdi Mohammed / AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассматривает все возможные варианты действий в Ливане, заявил в эфире телеканала Sky News Arabia представитель военных Авихай Эдри. Так он ответил на вопрос о возможности наземной операции на территории этого государства, цитирует ТАСС.

В ЦАХАЛ отметили, что «намерены достичь целей войны», в связи с чем сейчас «обсуждаются все варианты».

Говоря об ударах по расположенной в Бейруте штаб-квартире шиитского движения «Хезболла», в результате которых не удалось выжить его лидеру Хасану Насрулле, Эдри указал, что в Израиле «все эти 11 месяцев» (с начала боевых действий — примечание «Ленты.ру») предупреждали об опасности присоединения к ХАМАС в войне с Израилем. По его словам, ЦАХАЛ «не нужны оправдания или повод для ликвидации», поскольку речь идет о человеке, чьи руки «запачканы кровью множества израильтян».

Ранее на фоне ударов, нанесенных по Бейруту, шеф Пентагона Ллойд Остин дважды поговорил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, выразив ему поддержку и пообещав не допустить того, чтобы Иран и его партнеры «использовали ситуацию в своих целях или расширяли конфликт».

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      Дмитрий Воронин
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