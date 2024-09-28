Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 28 сентября 2024Мир

Пентагон поддержал удары Израиля по Бейруту

Пентагон поддержал Израиль на фоне ударов по штаб-квартире «Хезболлы»

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин дважды поговорил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы выразить поддержку праву Израиля на защиту от Ирана и поддерживаемых им группировок, говорится в опубликованном американским военным ведомством сообщении.

«США полны решимости не допустить, чтобы Иран и поддерживаемые Ираном партнеры и доверенные лица использовали ситуацию в своих целях или расширяли конфликт», — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Соответствующие заявления прозвучали на фоне гибели в результате ударов по расположенной в Бейруте штаб-квартире шиитского движения «Хезболла» его лидера Хасана Насраллы. В ходе ударов по бункерам израильские истребители сбросили 85 бомб весом в одну тонну.

Комментируя эти события, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за свои действия, а спикер наносивших удары военных пообещал продолжение атак на командиров «Хезболлы».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      На железнодорожном мосту в Самарской области прогремел взрыв

      Пентагон поддержал удары Израиля по Бейруту

      Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян

      В Самарской области раскрыли детали приостановки движения поездов после взрыва на мосту

      Россия и Буркина-Фасо договорились о неразмещении первыми оружия в космосе

      Пожар в российском регионе уничтожил десять домов

      «Хезболла» объявила о первой атаке по Израилю после ликвидации своего лидера

      Губернатор Херсонской области сообщил о пострадавших после обстрела ВСУ

      «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

      Женщина с запущенной стадией рака кишечника рассказала о первых симптомах болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше