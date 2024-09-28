Пентагон поддержал удары Израиля по Бейруту

Пентагон поддержал Израиль на фоне ударов по штаб-квартире «Хезболлы»

Шеф Пентагона Ллойд Остин дважды поговорил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы выразить поддержку праву Израиля на защиту от Ирана и поддерживаемых им группировок, говорится в опубликованном американским военным ведомством сообщении.

«США полны решимости не допустить, чтобы Иран и поддерживаемые Ираном партнеры и доверенные лица использовали ситуацию в своих целях или расширяли конфликт», — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Соответствующие заявления прозвучали на фоне гибели в результате ударов по расположенной в Бейруте штаб-квартире шиитского движения «Хезболла» его лидера Хасана Насраллы. В ходе ударов по бункерам израильские истребители сбросили 85 бомб весом в одну тонну.

Комментируя эти события, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за свои действия, а спикер наносивших удары военных пообещал продолжение атак на командиров «Хезболлы».