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02:36, 29 сентября 2024Мир

Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля с Ливаном

Байден: пришло время для прекращения огня на границе Израиля и Ливана

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля и Ливана. Об этом сообщает Reuters.

«Пришло время для прекращения огня», — ответил он на вопрос журналиста о неизбежности наземного вторжения Израиля на территорию Ливана. Кроме того, американский лидер отметил, что Вашингтон отвечает на попытки поразить ракетами американские военные корабли в Красном море.

Ранее глава Белого дома поручил Пентагону оценить и скорректировать размещение сил США на Ближнем Востоке по мере необходимости.

Также Джо Байден назвал ликвидацию лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы мерой правосудия. Он выразил поддержку Израилю в попытках самозащиты. При этом Байден подчеркнул, что цель США — деэскалация в Газе и Ливане через дипломатию.

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      Марина Совина
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