Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля с Ливаном

Байден: пришло время для прекращения огня на границе Израиля и Ливана

Президент США Джо Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля и Ливана. Об этом сообщает Reuters.

«Пришло время для прекращения огня», — ответил он на вопрос журналиста о неизбежности наземного вторжения Израиля на территорию Ливана. Кроме того, американский лидер отметил, что Вашингтон отвечает на попытки поразить ракетами американские военные корабли в Красном море.

Ранее глава Белого дома поручил Пентагону оценить и скорректировать размещение сил США на Ближнем Востоке по мере необходимости.

Также Джо Байден назвал ликвидацию лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы мерой правосудия. Он выразил поддержку Израилю в попытках самозащиты. При этом Байден подчеркнул, что цель США — деэскалация в Газе и Ливане через дипломатию.