Боец UFC нецензурно оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже

Боец UFC Мойкано нецензурно оскорбил Макрона после победы на турнире в Париже

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Ренато Мойкано в нецензурной форме оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона после победы над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC Fight Night 243. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению спортсмена, Макрон является глобалистом. «Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу», — заявил Мойкано.

Поединок прошел в субботу, 28 сентября, в Париже. Мойкано одержал победу техническим нокаутом: после второго раунда врачи запретили Сен-Дени продолжать бой, так как оба его глаза были закрыты из-за гематом.

Для Мойкано это 20-я победа в 26 боях в ММА. Он потерпел пять поражений, еще один бой завершился вничью.