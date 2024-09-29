Брат удивился вручению Бараку Обаме Нобелевской премии мира

RT: брат Барака Обамы назвал бывшего президента США насквозь фальшивым

Сводный брат бывшего президента США Барака Обамы так и не понял, за что тому вручили Нобелевскую премию мира за 2009 год. Своим недоумением Малик Обама поделился в интервью RT.

«Во всем мире был хаос во время его президентства, а они дали ему эту премию еще до того, как он что-то сделал, в первый год его президентства», — удивился родственник экс-президента, после того, как ведущий упомянул о жертвах конфликтов на Ближнем Востоке в те годы.

Он также назвал брата «насквозь фальшивым» а демократов — «полными лицемерами» потому что, за время правления они сделали «очень, очень много плохих вещей».

Кроме того, он отметил, что Нобелевскую премию мира дали человеку, «который не способен жить в мире даже с собственным братом». Малик Обама рассказал, что на протяжении восьми лет президентства родственника «полностью поддерживал его», общался с журналистами и так далее. Однако потом он понял, что все это было «пустой тратой времени».

«Все мои попытки сблизиться с ним были безуспешными. Я раз восемь ходил в Белый дом во время его президентства и пытался поговорить с ним как старший брат. […] Все любят его, но он ничего не сделал для своей семьи», — посетовал Малик Обама.

Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что Барак Обама ищет избирателей для кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис в интернете. Он использует для этого платформу TikTok.