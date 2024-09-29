Число пострадавших после ДТП с автобусом под Краснодаром выросло

Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром выросло до 29

Количество пострадавших в ДТП с грузовиком под Краснодаром увеличилось до 29. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в ДТП погиб водитель фуры. Проводится проверка.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, стало известно, что автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. Как утверждалось, фура и автобус врезались друг в друга на большой скорости, а затем загорелись. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В свою очередь, в МВД рассказали, что причиной ДТП с участием автобуса в станице Старокорсунская Краснодарского края мог стать выезд грузовика на встречную полосу. Подробности инцидента выясняются.