МВД назвало возможную причину ДТП с автобусом под Краснодаром

МВД: причиной ДТП под Краснодаром мог стать выезд грузовика на встречку

Причиной ДТП с участием автобуса в станице Старокорсунская Краснодарского края мог стать выезд грузовика на встречную полосу. Об этом сообщило ГУ МВД России по краю в своем Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что водитель грузовика выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом. Впоследствии произошло возгорание транспортных средств», — назвали предварительную причину ДТП в ведомстве.

В данный момент полиция устанавливает личность водителя грузовика. Подробности инцидента выясняются.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. На месте происшествия работают экстренные службы. Также стало известно, что автобус следовал из Краснодара в Ставрополь. Причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика уснул за рулем. От удара транспортные средства разбросало в разные стороны.

По последним данным, в результате аварии пострадали 25 человек. Водитель бензовоза сгорел заживо.