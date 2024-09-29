Число пострадавших в результате аварии под Краснодаром увеличилось до 22

Число пострадавших в результате ДТП под Краснодаром увеличилось до 22 человек. Как пишет Telegram-канал Shot, их направили в местную больницу, четверо из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Кроме того, со ссылкой на очевидцев сообщается, что в автобусе могли находиться футбольные фанаты, которые ехали с матча.

Также ранее появилась информация, что водитель бензовоза заживо сгорел в салоне после столкновения с автобусом в Краснодарском крае. При этом отмечалось, что в автобусе могло находиться около 50 человек.

Вечером в воскресенье, 29 сентября, автобус и грузовик столкнулись в станице Старокорсунская в Краснодарском крае. На месте происшествия работают экстренные службы. Также стало известно, что автобус следовал из Краснодара в Ставрополь.

В ночь с 28 на 29 сентября сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. По данным издания, водитель BMW не справился с управлением.

