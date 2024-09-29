«Это перебор». Хоккеистам-любителям грозит тюрьма за драку со сборной ФСБ. За них вступилась олимпийская чемпионка

Против 5 хоккеистов возбудили уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ

В Биробиджане возбудили уголовное дело в отношении пятерых игроков любительской хоккейной команды «Тафгай» за драку с игроками из сборной местного управления ФСБ. Теперь россиянам грозят тюремные сроки.

Как пишет издание Baza, весной 2024-го сборная местных предпринимателей «Тафгай» играла в столице Еврейской автономной области против команды регионального управления ФСБ. В какой-то момент соперники начали драться. Сразу после соревнования пятерых игроков «Тафгая» арестовали на 15 суток и оштрафовали, а организаторы турнира сразу же объявили о дисквалификации хоккеистов.

В июне было возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти») УК РФ. По этой статье предпринимателям может грозить до семи лет тюрьмы. У трех игроков «Тафгая» между тем взяли подписки о невыезде. В конце сентября правоохранители задержали предпринимателя Евгения Потаскуева и еще одного хоккеиста команды. Следствие просит ареста, поскольку опасается, что подозреваемые могут покинуть страну — до этого Потаскуев уже выезжал на длительный срок в Таиланд. 30 сентября суд примет решение о мере пресечения.

Драка попала на видео

На попавших в сеть кадрах видно, как игроки валят соперников на лед и начинают бить их кулаками, не давая подняться. Арбитры пытаются разнять дерущихся, это выходит не сразу.

За предпринимателей-хоккеистов вступилась олимпийская чемпионка

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова призвала прекратить уголовное дело в отношении игроков любительской команды. Спортсменка осудила поведение игроков «Тафгая» и принесла извинения от их имени хоккеистам из региональной сборной ФСБ «Фантом». В то же время она заметила, что считает уголовное преследование чрезмерным.

Повторюсь, поступок и поведение зачинщиков недопустимы, публично их за это осуждаю, но также считаю, что ломать из-за этого судьбу этим ребятам уголовным наказанием — это перебор Юлия Чепалова трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам

Спортсменка предложила альтернативное наказание — обязать зачинщиков драки публично извиниться, а также поставить их на ворота без защиты на любой спортплощадке Биробиджана для отработки буллитов игроками «Фантома». «Пробьем штрафные и отпустим восвояси», — заключила лыжница.