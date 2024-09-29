Олимпийская чемпионка призвала прекратить дело подравшихся с игроками из ФСБ хоккеистов

Олимпийская чемпионка Чепалова призвала прекратить дело хоккеистов «Тафгая»

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова призвала прекратить уголовное дело в отношении игроков любительской команды «Тафгай», подравшихся с хоккеистами сборной управления ФСБ по Еврейской автономной области (ЕАО). Такое заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Спортсменка осудила поведение игроков «Тафгая» и принесла извинения от их имени хоккеистом из региональной сборной ФСБ «Фантом». При этом она выразила мнение, что из-за драки «ломать судьбу этим ребятам уголовным наказанием — это перебор».

«Проявите великодушие, разберитесь иначе, ведь прощать умеют только сильные, слабые на это не способны», — написала Чепалова.

В качестве альтернативного наказания она предложила обязать провинившихся хоккеистов публично извиниться, а также поставить их на ворота без защиты на любой спортплощадке Биробиджана для отработки буллитов игроками «Фантома». «Пусть прочувствуют "свой хоккей", который они устроили. Пробьем штрафные и отпустим восвояси», — заключила чемпионка.

Чепалова также лично обратилась к начальнику управления ФСБ по ЕАО Максиму Викторовичу Лосеву, попросила его поддержать ее предложение и встретиться с ней лично.

Драка между командой предпринимателей «Тафгай» и служащими ФСБ «Фантом» произошла весной 2024 года в Биробиджане. Потасовка на льду попала на видео. В сентябре на хоккеистов возбудили уголовное дело.