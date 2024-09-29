В российском городе возбудили дело на хоккеистов за драку со сборной ФСБ

В Биробиджане возбудили дело на хоккеистов «Тафгая» за драку с игроками из ФСБ

В Биробиджане возбудили уголовное дело на пятерых игроков любительской хоккейной команды «Тафгай», которые во время матча подрались с игроками из сборной местного управления ФСБ. Об этом стало известно Baza.

По данным источника, игра между командой местных предпринимателей и хоккеистами из ФСБ состоялась в столице Еврейской автономной области весной 2024 года. В какой-то момент соперники подрались на льду.

Как отмечает издание, потасовки на хоккейных соревнованиях случаются часто, и обычно зачинщиков наказывают штрафными минутами на скамейке запасных. Однако сразу после матча пятерых игроков «Тафгая» оштрафовали и арестовали на 15 суток. Кроме того, организаторы турнира объявили об их дисквалификации за драку.

