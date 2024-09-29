Генпрокурор Польши попросил ПАСЕ лишить иммунитета представителя республики

Генпрокурор Польши Боднар попросил ПАСЕ лишить иммунитета представителя страны

Генпрокурор Польши Адам Боднар попросил Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) лишить иммунитета представителя Польши Марчина Романовского. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Генеральный прокурор Адам Боднар сегодня направил председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы просьбу о снятии иммунитета с Марчина Романовского», — говорится в публикации.

Отмечается, что Романовского задержали летом 2024 года. Его обвинили в нарушениях в работе Фонда правосудия, который использовался политиками партии «Право и справедливость» для финансирования предвыборной кампании.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Польши Мирослава Никель спросила у Еврокомиссии о наличии планов создания армии Евросоюза в дополнение к НАТО. Парламентарий заявила, что конфликт на Украине побудил государства-члены ЕС «задуматься об обороне и пересмотреть существующие планы».