ЦАХАЛ: армия Израиля атаковала 120 целей в Ливане

Израиль завершил масштабную волну ударов по Ливану, атаковав 120 целей. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«В ходе ударов, основанных на разведывательных данных, Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по примерно 120 террористическим объектам "Хезболлы" на юге Ливана и в глубине территории страны», — сказано в заявлении.

Подчеркивается, что израильские атаки нанесли значительный ущерб штаб-квартирам и другой инфраструктуре, которая «использовалась для планирования и осуществления террористической деятельности против государства Израиль».

28 сентября Израилю удалось ликвидировать главу шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллу. Для успеха этой операции на Ливан сбросили более 80 бомб. В ходе атак движение лишилось и ряда других высокопоставленных руководителей.